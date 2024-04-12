Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча «Вашингтона» и «Баффало». Уилсон подрался с Гринуэем, Пачиоретти — с Томпсоном | Источник:

В итоге состоялось две драки один на один — Том Уилсон сошелся с Джорданом Гринуэем, Макс Пачиоретти — с Тейджем Томпсоном.