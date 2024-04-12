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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

39-летний Картер забил «Детройту» в меньшинстве. Он и Овечкин — лидеры по сезонам с 10+ голами среди действующих игроков НХЛ (19)

Нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 ОТ) при игре в меньшинстве.

39-летний Картер забил «Детройту» в меньшинстве. Он и Овечкин — лидеры по сезонам с 10+ голами среди действующих игроков НХЛ (19) | Источник: Sports.Ru

В 69 матчах в текущем сезоне на счету 39-летнего игрока стало 14 (10+4) очков. Он достиг отметки 10 шайб в 19 из 19 своих сезонов в лиге.

Среди действующих игроков лиги по 19 таких сезонов только у него и Александра Овечкина («Вашингтон»).

Гол в меньшинстве стал для Картера 21-м за карьеру в лиге. Среди действующих игроков больше только у Брэда Маршанда («Бостон», 35) и Эндрю Кольяно («Колорадо», 22).

В 1318 играх в рамках регулярок за карьеру Джефф набрал 850 (441+409) очков.

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