39-летний Картер забил «Детройту» в меньшинстве. Он и Овечкин — лидеры по сезонам с 10+ голами среди действующих игроков НХЛ (19) | Источник: Sports.Ru

В 69 матчах в текущем сезоне на счету 39-летнего игрока стало 14 (10+4) очков. Он достиг отметки 10 шайб в 19 из 19 своих сезонов в лиге.

Среди действующих игроков лиги по 19 таких сезонов только у него и Александра Овечкина («Вашингтон»).

Гол в меньшинстве стал для Картера 21-м за карьеру в лиге. Среди действующих игроков больше только у Брэда Маршанда («Бостон», 35) и Эндрю Кольяно («Колорадо», 22).