Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
Хоккей. НХЛ
13.04
Сент-Луис
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.04
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Детройт
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Коламбус
40
Все события
14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби ассистировал 108 игрокам в НХЛ. Малкин — на 1-м месте по голам после его передач (138), Генцел, Летанг и Гончар — в топ-10

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (6:5 ОТ).

Кросби ассистировал 108 игрокам в НХЛ. Малкин — на 1-м месте по голам после его передач (138), Генцел, Летанг и Гончар — в топ-10 | Источник: Sports.Ru

На счету 36-летнего Сидни Кросби теперь 1591 (591+1000) балл в 1269 играх в лиге. Он стал 14-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 1000 передач.

Кросби ассистировал 108 игрокам. Больше всего голов после его передач забил Евгений Малкин (138).

В топ-10 также вошли Марк Рекки (24), Сергей Гончар (25), Фил Кессел (29), Паскаль Дюпуи (36), Патрик Хернквист (43), Брайан Раст (49), Крис Летанг (61), Крис Куниц (81) и Джейк Генцел (114).

Кросби — в топ 10 бомбардиров в истории! Сид тащит «Питтсбург» в плей-офф.

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь