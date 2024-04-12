Кросби ассистировал 108 игрокам в НХЛ. Малкин — на 1-м месте по голам после его передач (138), Генцел, Летанг и Гончар — в топ-10 | Источник: Sports.Ru

На счету 36-летнего Сидни Кросби теперь 1591 (591+1000) балл в 1269 играх в лиге. Он стал 14-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 1000 передач.

Кросби ассистировал 108 игрокам. Больше всего голов после его передач забил Евгений Малкин (138).

В топ-10 также вошли Марк Рекки (24), Сергей Гончар (25), Фил Кессел (29), Паскаль Дюпуи (36), Патрик Хернквист (43), Брайан Раст (49), Крис Летанг (61), Крис Куниц (81) и Джейк Генцел (114).