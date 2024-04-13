Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. НХЛ
19:30
Рейнджерс
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.04
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Аризона
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Нэшвилл
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Каролина
25
Все события
15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Гончар о «Питтсбурге»: «Малкин, Кросби, Летанг играют на своем уровне. А вот ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом»

На данный момент «Пингвинс» занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Гончар ранее работал в клубе.

Гончар о «Питтсбурге»: «Малкин, Кросби, Летанг играют на своем уровне. А вот ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом» | Источник: Sports.Ru

— Многие считают, что Салливан в «Питтсбурге» несколько пересидел. Как относишься к такому мнению? И что вообще происходит с «Пингвинс» в последние пару лет?

— Мне некорректно говорить про Майка, и я не буду объективен — все-таки мы долго работали вместе, общаемся и остаемся друзьями. Точно знаю, что он работает, старается и хочет выигрывать так же, как раньше. Но, наверное, я всегда буду его защищать, и спрашивать тут нужно не меня.

Если же посмотреть со стороны на общую картину, то думаю, что Женя [Малкин], Сид [Кросби], Крис Летанг играют на своем уровне. А вот «группа поддержки», ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом.

Мне кажется, тут все зависит не столько от главного тренера, сколько от коллектива и подбора игроков вокруг лидеров.

Эту статистику нужно проверить, но, по-моему, в прошлом сезоне у всех игроков третьего-четвертого звена голов было меньше, чем у одного Кросби. Мне бросилось это в глаза, — сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь