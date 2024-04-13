Гончар о «Питтсбурге»: «Малкин, Кросби, Летанг играют на своем уровне. А вот ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом»

— Многие считают, что Салливан в «Питтсбурге» несколько пересидел. Как относишься к такому мнению? И что вообще происходит с «Пингвинс» в последние пару лет?
— Мне некорректно говорить про Майка, и я не буду объективен — все-таки мы долго работали вместе, общаемся и остаемся друзьями. Точно знаю, что он работает, старается и хочет выигрывать так же, как раньше. Но, наверное, я всегда буду его защищать, и спрашивать тут нужно не меня.
Если же посмотреть со стороны на общую картину, то думаю, что Женя [Малкин], Сид [Кросби], Крис Летанг играют на своем уровне. А вот «группа поддержки», ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом.
Мне кажется, тут все зависит не столько от главного тренера, сколько от коллектива и подбора игроков вокруг лидеров.
Эту статистику нужно проверить, но, по-моему, в прошлом сезоне у всех игроков третьего-четвертого звена голов было меньше, чем у одного Кросби. Мне бросилось это в глаза, — сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.