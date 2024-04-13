Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
14.04
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
14:00
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Миннесота
72
Все события
20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Гончар о том, что Овечкин обогнал его по числу игр в НХЛ: «Феномен. Великая вещь — генетика! Она у Сашки сильная, и физически он Богом одарен»

— Ты долгое время занимал второе место после Алексея Ковалева по количеству игр в НХЛ среди российских хоккеистов — 1301. Но вас обоих обогнал Овечкин, который скоро полторы тысячи разменяет. Как ему это удалось?

Гончар о том, что Овечкин обогнал его по числу игр в НХЛ: «Феномен. Великая вещь — генетика! Она у Сашки сильная, и физически он Богом одарен» | Источник: Sports.Ru

— Феномен. Природа, генетика, здоровье.

Когда-то я в «Питтсбурге» играл с Бруксом Орпиком, режимным парнем, который все лето тренировался, готовился к сезону, со штангой приседал. Потом он перешел в «Вашингтон» и рассказывает: приезжает Саша после отпуска из Москвы, где отдыхал, хорошо проводил время. Ставит в два раза больший вес, спокойно его поднимает и дальше идет. И думаешь: «Что я все лето делал?» Мы вспоминали этот момент и смеялись.

Великая вещь — генетика! Она у Сашки сильная, и физически, конечно, он Богом одарен.

— Как думаешь, обгонит он по голам Гретцки?

— Думаю, да.

— Ты играл с ним на двух Олимпиадах. Почему в Турине в 20 лет он был лучшим в сборной, а в Ванкувере на пике карьеры, после «Харт Трофи», у него ничего не получилось?

— Помню, что он и там, и там старался, отдавался, делал для команды все. Но бывают моменты, когда не забиваешь. Когда приезжаешь на Олимпиаду, к таким, как он, самое пристальное внимание со стороны соперников. Против него выходят лучшие защитники НХЛ, лучшие форварды, умеющие играть в обороне.

Что тогда было, лучше спрашивать у него самого, одного фактора навскидку не скажу. Может, чуть времени не хватило. В том же Ванкувере нам хотя бы на один-два выставочных матча сыграть побольше, лучше почувствовать друг друга. Олимпиада была очень скоротечная. И для нас быстро закончилась, — сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

Гончар провел 1301 матч в НХЛ, в активе Овечкина 1423 игры.

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь