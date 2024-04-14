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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин набрал 779 очков в НХЛ и разделил с Буре 12-е место среди россиян

«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Панарин набрал 779 очков в НХЛ и разделил с Буре 12-е место среди россиян | Источник: Sports.Ru

Артемий Панарин забил гол в этом матче — 48-й в нынешнем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ игрок набрал 779 (264+515) очков в 671 матче.

Таким образом, 32-летний форвард «Рейнджерс» догнал Павла Буре, который с 779 (437+342) очками в 702 матчах в НХЛ занимает 12-е место среди россиян в истории.

Выше идут Александр Овечкин (1549 в 1423), Евгений Малкин (1292 в 1142), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1032 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Никита Кучеров (870 в 722), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301) и Алексей Яшин (781 в 850).

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