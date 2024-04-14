Панарин набрал 779 очков в НХЛ и разделил с Буре 12-е место среди россиян | Источник: Sports.Ru

Артемий Панарин забил гол в этом матче — 48-й в нынешнем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ игрок набрал 779 (264+515) очков в 671 матче.

Таким образом, 32-летний форвард «Рейнджерс» догнал Павла Буре, который с 779 (437+342) очками в 702 матчах в НХЛ занимает 12-е место среди россиян в истории.