На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ | Источник:

С учетом результативной передачи в этой встрече на счету 37-летнего россиянина стало 65 (26+39) очков в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1294 (497+797) балла в 1143 играх.