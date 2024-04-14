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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ

Изначально заключительная шайба «Пингвинс» в матче была записана на счет Майкла Бантинга.

На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ | Источник: Sports.Ru

С учетом результативной передачи в этой встрече на счету 37-летнего россиянина стало 65 (26+39) очков в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1294 (497+797) балла в 1143 играх.

В текущем регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось провести 2 матча — против «Нэшвилла» и «Айлендерс».

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