Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне — стадионы, атмосфера и больше шума» | Источник:

"Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать.