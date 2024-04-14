Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне — стадионы, атмосфера и больше шума»
Родители российского форварда приехали в Питтсбург в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.
Родители российского форварда приехали в Питтсбург в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.
"Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать.
Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума«, — отметил отец нападающего “Питтсбурга” Владимир Малкин.