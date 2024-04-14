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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне — стадионы, атмосфера и больше шума»

Родители российского форварда приехали в Питтсбург в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.

Отец Малкина: «Плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. В Америке все на высшем уровне — стадионы, атмосфера и больше шума» | Источник: Sports.Ru

"Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Все налажено на высшем уровне, там умеют все делать.

Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума«, — отметил отец нападающего “Питтсбурга” Владимир Малкин.

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