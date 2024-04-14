Сидни Кросби стал 9-м игроком в истории НХЛ, набравшим 90 и более очков в 36+ лет. У него, Овечкина и Гретцки — по 90 баллов | Источник: Sports.Ru

Сидни Кросби сделал голевую передачу. На счету 36-летнего форварда стало 90 (41+49) очков в этом сезоне.

Он стал девятым игроком в истории НХЛ, сумевшим набрать 90 и более баллов в возрасте 36 лет и старше.