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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби стал 9-м игроком в истории НХЛ, набравшим 90 и более очков в 36+ лет. У него, Овечкина и Гретцки — по 90 баллов

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» проиграл «Бостону» со счетом 4:6.
Сидни Кросби стал 9-м игроком в истории НХЛ, набравшим 90 и более очков в 36+ лет. У него, Овечкина и Гретцки — по 90 баллов | Источник: Sports.Ru

Сидни Кросби сделал голевую передачу. На счету 36-летнего форварда стало 90 (41+49) очков в этом сезоне.

Он стал девятым игроком в истории НХЛ, сумевшим набрать 90 и более баллов в возрасте 36 лет и старше.

Кросби присоединился к Горди Хоу (103, 44+59 в сезоне-1968−69), Джо Сакику (100, 36+64 в сезоне-2006−07), Жану Рателю (94, 33+61 в сезоне-1976−77), Теему Селянне (94, 48+46 в сезоне-2006−07), Джонни Бьюсику (93, 40+53 в сезоне-1972−73), Марио Лемье (91, 28+63 в сезоне-2002−03), Александру Овечкину (90, 50+40 в сезоне-2021−22) и Уэйну Гретцки (90, 23+67 в сезоне-1997−98).

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