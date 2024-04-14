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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Отец Малкина о результативности сына: «Мама покормила российской пищей — супами, которых в Америке не особо найдешь. Когда мы приезжаем, у Жени возрастает желание забивать»

В недавних домашних играх с «Коламбусом» (3:2) и с «Тампой» (5:4), на которых присутствовали родители игрока, Малкин забросил по две шайбы.

Отец Малкина о результативности сына: «Мама покормила российской пищей — супами, которых в Америке не особо найдешь. Когда мы приезжаем, у Жени возрастает желание забивать» | Источник: Sports.Ru

"Когда мы приезжаем, мне кажется, у него возрастает желание забивать, оно становится сильнее.

Его мама покормила российской пищей, может, еще и это влияет. Она готовит ему супы, которых в Америке не особо найдешь", — сказал Владимир Малкин.

В матче с «Тампой» после второй заброшенной Малкиным шайбы камера показала родителей, вытиравших слезы.

"Обыкновенные эмоции, как всегда. Соскучились, давно не виделись на матчах, по телевизору смотреть — это одно, а живьем — по-другому. Поэтому и эмоции такие.

Тому, что нас показали на табло, не удивился, потому что когда мы приезжаем, нас показывают. Все зависит от того, как играет Женя. Чем лучше он играет, тем нас больше показывают. Нас долго не было. Конечно, они бы по-любому нас показали, это такая система.

Многие увидели нас, удивлялись, что нас долго не было, интересовались, почему мы не могли приехать. Это было связано и с ковидом, и что нам не давали визу. Кто знал нас, соскучились и были удивлены. Не все еще видели нас, а кто видел — подходили, поздравили с приездом, возвращением в Питтсбург.

С руководством клуба не виделись, они заняты своей работой, мы не лезем к ним, сами по себе, находились в специальной комнате на арене с родителями, родственниками хоккеистов«, — отметил отец нападающего “Питтсбурга”.

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