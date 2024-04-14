Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
Сиэтл
11
Хоккей. НХЛ
22:30
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
15.04
Чикаго
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.04
Калгари
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Миннесота
26
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Анахайм
31
Все события
21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Филлипс о различиях Овечкина и Кросби: «Сидни более серьезен в предигровых вещах. Ови очень энергичен — шутит, отлично проводит время»

Ранее в этом сезоне нападающий провел 18 дней в системе «Питтсбурга», после чего «Вашингтон» вернул игрока в команду, забрав с драфта отказов.

Филлипс о различиях Овечкина и Кросби: «Сидни более серьезен в предигровых вещах. Ови очень энергичен — шутит, отлично проводит время» | Источник: Sports.Ru

— Вы принадлежите к редкому классу игроков, которые играли и с Александром Овечкиным, и с Сидни Кросби. Какие сходства или различия вы заметили между ними?

— Думаю, что Сидни немного более серьезный парень, когда дело доходит до предигровых вещей и всего такого.

Ови скорее очень энергичный парень — шутит, отлично проводит время, но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом.

У них есть уверенность в том, что они смогут стать одними из величайших игроков всех времен. Так что это очень здорово.

Я недолго пробыл в «Питтсбурге», но не многие могут похвастаться опытом игры с этими парнями, — сказал нападающий системы «Вашингтона» Мэттью Филлипс.

Читайте также от «Sports»
Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой
Фантастика! Не увидели ни судьи, ни соперники
У Овечкина новый рекорд в НХЛ
Ошибка судьи, из-за которой проиграл Медведев
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь