Филлипс о различиях Овечкина и Кросби: «Сидни более серьезен в предигровых вещах. Ови очень энергичен — шутит, отлично проводит время» | Источник: Sports.Ru

— Вы принадлежите к редкому классу игроков, которые играли и с Александром Овечкиным, и с Сидни Кросби. Какие сходства или различия вы заметили между ними?

— Думаю, что Сидни немного более серьезный парень, когда дело доходит до предигровых вещей и всего такого.

Ови скорее очень энергичный парень — шутит, отлично проводит время, но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом.

У них есть уверенность в том, что они смогут стать одними из величайших игроков всех времен. Так что это очень здорово.