Андрей Назаров: «В 7-й игре победит сильнейший, в НХЛ поболеем за Овечкина. Любителям смотреть хоккей и жарить шашлыки напоминаю — тушите огонь, пожары нам не нужны»

Ночью пройдут матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» с Александром Овечкиным сыграет против «Бостона».
"Сегодня вечер и ночь хоккея. Весь вечер и всю ночь в дружной компании будем смотреть любимый нами вид спорта.
В седьмом матче в полуфинале плей-офф КХЛ обязательно победит сильнейший, но с тремя овертаймами, чтобы подольше держать болельщиков в напряжении и тонусе. А в НХЛ поболеем за Овечкина, пусть Саша попадет в плей-офф.
Кстати, любителям смотреть хоккей на природе и жарить шашлыки хочу напомнить, чтобы тушили огонь, пожары нам не нужны", — сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.