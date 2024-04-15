Андрей Назаров: «В 7-й игре победит сильнейший, в НХЛ поболеем за Овечкина. Любителям смотреть хоккей и жарить шашлыки напоминаю — тушите огонь, пожары нам не нужны» | Источник: Sports.Ru

Ночью пройдут матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» с Александром Овечкиным сыграет против «Бостона».

"Сегодня вечер и ночь хоккея. Весь вечер и всю ночь в дружной компании будем смотреть любимый нами вид спорта.

В седьмом матче в полуфинале плей-офф КХЛ обязательно победит сильнейший, но с тремя овертаймами, чтобы подольше держать болельщиков в напряжении и тонусе. А в НХЛ поболеем за Овечкина, пусть Саша попадет в плей-офф.