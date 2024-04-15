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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Назаров: «В 7-й игре победит сильнейший, в НХЛ поболеем за Овечкина. Любителям смотреть хоккей и жарить шашлыки напоминаю — тушите огонь, пожары нам не нужны»

Сегодня в 17:00 по московскому времени состоится седьмая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Металлургом».

Андрей Назаров: «В 7-й игре победит сильнейший, в НХЛ поболеем за Овечкина. Любителям смотреть хоккей и жарить шашлыки напоминаю — тушите огонь, пожары нам не нужны» | Источник: Sports.Ru

Ночью пройдут матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» с Александром Овечкиным сыграет против «Бостона».

"Сегодня вечер и ночь хоккея. Весь вечер и всю ночь в дружной компании будем смотреть любимый нами вид спорта.

В седьмом матче в полуфинале плей-офф КХЛ обязательно победит сильнейший, но с тремя овертаймами, чтобы подольше держать болельщиков в напряжении и тонусе. А в НХЛ поболеем за Овечкина, пусть Саша попадет в плей-офф.

Кстати, любителям смотреть хоккей на природе и жарить шашлыки хочу напомнить, чтобы тушили огонь, пожары нам не нужны", — сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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