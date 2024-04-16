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07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Бостона»: 2-й подряд матч без очков, 1 бросок в створ и 2 промаха по пустым воротам за 18:00

«Вашингтон» обыграл «Брюинс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ и сохранил место в зоне плей-офф перед заключительными играми.

Овечкин против «Бостона»: 2-й подряд матч без очков, 1 бросок в створ и 2 промаха по пустым воротам за 18:00 | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина 64 (30+34) очка в 78 играх при полезности «минус 23».

Сегодня нападающий (18:00, 1:49 — в большинстве) нанес 1 бросок в створ ворот и дважды промахнулся по пустым воротам в концовке.

Также в его активе 2 силовых приема и 2 перехвата.

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