Панарин набрал 781 очко в НХЛ и разделил с Яшиным 11-е место среди россиян | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Артемия Панарина 781 (265+516) очко в 672 играх в НХЛ.

Он превзошел достижение Павла Буре (779 баллов в 702 матчах) и вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян, догнав Алексея Яшина (781 в 850).