Панарин набрал 781 очко в НХЛ и разделил с Яшиным 11-е место среди россиян
Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Оттавы» (4:0).
Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Оттавы» (4:0).
Теперь на счету Артемия Панарина 781 (265+516) очко в 672 играх в НХЛ.
Он превзошел достижение Павла Буре (779 баллов в 702 матчах) и вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян, догнав Алексея Яшина (781 в 850).
Выше идут Александр Овечкин (1549 в 1425), Евгений Малкин (1294 в 1144), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Никита Кучеров (871 в 724), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).