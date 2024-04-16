Малкин о Федотове: «Слышал его историю. Это его надломило, думаю. Слава богу, что он снова играет, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать» | Источник: Sports.Ru

— «Филадельфия», скорее всего, не попадает в плей-офф. На последний матч регулярки они могут поставить Ивана Федотова. Что вы знаете об этом парне?

— По-моему, существует определенный расклад, что если «Филадельфия» выигрывает, а все остальные проигрывают, то у них будет шанс. Не самый большой, правда. Но мотивация у «Флайерс» есть.

Федотов провел пару матчей в НХЛ. Может, он уже обрел какую-то уверенность. Понятно, что ему будет тяжело…

— Вы с ним когда-нибудь играли?

— Никогда. Я только слышал его историю. Думаю, это его немножко надломило.

— Его история чем-то похожа на вашу 20-летней давности.

— Надеюсь, что нет (смеется). У каждого своя история. У меня тоже были определенные нюансы. Но через что прошел Федотов — очень не хотелось бы видеть такие случаи в дальнейшем. Надеюсь, такого и не будет.

Слава богу, что человек снова играет в хоккей, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать. Надеюсь, он нам поможет! А главное, чтобы Иван набрался уверенности на следующий год.