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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин о Федотове: «Слышал его историю. Это его надломило, думаю. Слава богу, что он снова играет, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать»

«Пингвинс» попадут в плей-офф, если в следующей игре обыграют «Айлендерс», а «Вашингтон» и «Детройт» потерпят поражения от «Филадельфии» и «Монреаля» соответственно.

Малкин о Федотове: «Слышал его историю. Это его надломило, думаю. Слава богу, что он снова играет, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать» | Источник: Sports.Ru

— «Филадельфия», скорее всего, не попадает в плей-офф. На последний матч регулярки они могут поставить Ивана Федотова. Что вы знаете об этом парне?

— По-моему, существует определенный расклад, что если «Филадельфия» выигрывает, а все остальные проигрывают, то у них будет шанс. Не самый большой, правда. Но мотивация у «Флайерс» есть.

Федотов провел пару матчей в НХЛ. Может, он уже обрел какую-то уверенность. Понятно, что ему будет тяжело…

— Вы с ним когда-нибудь играли?

— Никогда. Я только слышал его историю. Думаю, это его немножко надломило.

— Его история чем-то похожа на вашу 20-летней давности.

— Надеюсь, что нет (смеется). У каждого своя история. У меня тоже были определенные нюансы. Но через что прошел Федотов — очень не хотелось бы видеть такие случаи в дальнейшем. Надеюсь, такого и не будет.

Слава богу, что человек снова играет в хоккей, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать. Надеюсь, он нам поможет! А главное, чтобы Иван набрался уверенности на следующий год.

Если «Филадельфия» в этом сезоне не попадает в плей-офф, то я верю, что он будет готовиться и покажет высокий уровень. Я читал, Федотов уже установил рекорд НХЛ, став самым высоким вратарем в истории лиги. Хорошие данные, а вообще многое зависит от головы, — сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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