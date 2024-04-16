Малкин о Федотове: «Слышал его историю. Это его надломило, думаю. Слава богу, что он снова играет, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать»

— «Филадельфия», скорее всего, не попадает в плей-офф. На последний матч регулярки они могут поставить Ивана Федотова. Что вы знаете об этом парне?
— По-моему, существует определенный расклад, что если «Филадельфия» выигрывает, а все остальные проигрывают, то у них будет шанс. Не самый большой, правда. Но мотивация у «Флайерс» есть.
Федотов провел пару матчей в НХЛ. Может, он уже обрел какую-то уверенность. Понятно, что ему будет тяжело…
— Вы с ним когда-нибудь играли?
— Никогда. Я только слышал его историю. Думаю, это его немножко надломило.
— Его история чем-то похожа на вашу 20-летней давности.
— Надеюсь, что нет (смеется). У каждого своя история. У меня тоже были определенные нюансы. Но через что прошел Федотов — очень не хотелось бы видеть такие случаи в дальнейшем. Надеюсь, такого и не будет.
Слава богу, что человек снова играет в хоккей, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать. Надеюсь, он нам поможет! А главное, чтобы Иван набрался уверенности на следующий год.
Если «Филадельфия» в этом сезоне не попадает в плей-офф, то я верю, что он будет готовиться и покажет высокий уровень. Я читал, Федотов уже установил рекорд НХЛ, став самым высоким вратарем в истории лиги. Хорошие данные, а вообще многое зависит от головы, — сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.