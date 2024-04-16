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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Стэмкос забил 40 голов в 7-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина больше среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» забросил шайбу в матче против «Баффало» (2:4).

Стэмкос забил 40 голов в 7-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина больше среди действующих игроков | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Стивена Стэмкоса 79 (40+39) баллов в 78 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он достиг отметки 40 голов за сезон в 7-й раз за карьеру в НХЛ.

Среди действующих игроков лиги больше сезонов с 40+ голами только у Александра Овечкина из «Вашингтона» (13, рекорд НХЛ).

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