Стэмкос забил 40 голов в 7-м сезоне за карьеру в НХЛ. Только у Овечкина больше среди действующих игроков
Нападающий «Тампы» забросил шайбу в матче против «Баффало» (2:4).
Нападающий «Тампы» забросил шайбу в матче против «Баффало» (2:4).
Теперь на счету Стивена Стэмкоса 79 (40+39) баллов в 78 играх регулярного чемпионата-2023/24.
Он достиг отметки 40 голов за сезон в 7-й раз за карьеру в НХЛ.
Среди действующих игроков лиги больше сезонов с 40+ голами только у Александра Овечкина из «Вашингтона» (13, рекорд НХЛ).