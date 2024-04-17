Главный патриот «Динамо» уходит в «Спартак», в НХЛ уволили тренера. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 16 апреля 2024 года: капитан Динамо Миронов уйдёт в Спартак, НХЛ выпустила рейтинги драфта | Источник: Чемпионат.com

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 апреля 2024 года.

Главный патриот «Динамо» Миронов перейдёт в «Спартак»

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов перейдёт в «Спартак», сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, защитник бело-голубых не договорился с руководством «Динамо» по финансовым условиям, тогда как «Спартак» предложил ему куда более выгодный контракт в плане бонусной части соглашения.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах. «Спартак» также дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил «Металлургу».

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Двое россиян возглавили рейтинг игроков из Европы драфта-2024 по версии НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ составило окончательный рейтинг драфта НХЛ — 2024 среди хоккеистов, выступающих в Европе. В первую десятку рейтинга попали трое россиян.

Лидером рейтинга стал российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. На второй строчке расположился нападающий системы СКА Иван Демидов. На третьей строчке — финский нападающий клуба «Юкурит» Конста Хелениус.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 среди европейских хоккеистов от центрального скаутского бюро НХЛ:

2. Иван Демидов (СКА).

3. Конста Хелениус («Юкурит»).

4. Адам Йиржичек (Чехия).

5. Микаэль Брандсегг-Нюгор (Норвегия).

6. Эмиль Хемминг (Финляндия).

7. Лео Салин Валлениус (Швеция).

8. Арон Кивихарью (Финляндия).

9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).

10. Линус Эрикссон (Швеция).

Топ-10 рейтинга игроков, выступающих в Северной Америке, выглядит следующим образом:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).

2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).

3. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат Тайгерс»).

4. Зив Буйум («Университет Денвера»).

5. Зэйн Парех («Сагино»).

6. Тревор Коннелли («Три-Сити»).

7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).

8. Беркли Каттон («Спокан»).

9. Тидж Игинла («Келоуна»).

10. Майкл Хэг («Чикаго»).

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.

КХЛ назвала лучших игроков полуфиналов Кубка Гагарина — 2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших игроков полуфинальных серий в Кубке Гагарина — 2024.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах, в том числе одну «на ноль».

Лучшим защитником признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырёх матчах с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев («Автомобилист»), набравший 11 (4+7) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи матчах с показателем полезности «+2».

Напомним, вчера, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой, решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда. Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».

«Баффало» уволил главного тренера Дона Гранато

«Баффало» уволил главного тренера Дона Гранато, сообщает пресс-служба клуба. «Сэйбрз» пока не определились с новой кандидатурой на этот пост. Помощник тренера Джейсон Кристи и координатор видео Мэтт Смит также были уволены.

«Сэйбрз» заняли шестое место в Атлантическом дивизионе и пропустили плей-офф Кубка Стэнли в 13-й сезон подряд, что является антирекордом НХЛ.

Гранато, 56 лет, показал результат 122−124−27 в 274 играх регулярных чемпионатов НХЛ за четыре сезона после того, как был нанят 17 марта 2021 года на замену Ральфу Крюгеру, который за два сезона показал 36−49−12.

Гранато стал восьмым тренером НХЛ, уволенным в этом сезоне. Он присоединился к Джею Вудкрофту («Эдмонтон Ойлерз»), Дину Эвасону («Миннесота Уайлд»), Крэйгу Берюбе («Сент-Луис Блюз»), Ди Джей Смиту («Оттава Сенаторз»), Лэйну Ламберту («Нью-Йорк Айлендерс»), Тодду Маклеллану («Лос-Анджелес Кингз») и Линди Раффу («Нью-Джерси Дэвилз»).

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НХЛ установила рекорд посещаемости сезона

Национальная хоккейная лига установила рекорд по посещаемости в сезоне, сообщает пресс-служба НХЛ.

Общий показатель посещаемости регулярного чемпионата сезона-2023/2024 составил 22 560 634 человека (за 1294 матча на 16 апреля 2024 года), превысив предыдущий рекорд (22 436 532 человека), установленный в сезоне-2022/2023.

Отмечается, что матчи НХЛ проходят при заполненности стадионов на 97%. 18 игр, оставшихся до конца регулярного чемпионата, который завершится 19 апреля, увеличат общее количество зрителей.