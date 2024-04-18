Громкий трансфер из СКА в «Динамо». Главные события дня в хоккее | Источник: АЛЕКСАНДР КОРККА, PHOTO.KHL.RU

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 апреля 2024 года.

Нападающий СКА Швец-Роговой перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА Артём Швец-Роговой перейдёт в московское «Динамо». 30 апреля 2024 года у форварда заканчивается контракт с армейским клубом.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл лишь пять матчей без набранных очков. Форвард также провёл три матча в ВХЛ за «СКА-Нева» без набранных очков. Швец-Роговой пропустил полтора сезона из-за тяжёлой травмы. Всего в КХЛ на счету 29-летнего форварда 301 матч, в котором Артём набрал 92 очка — забросил 32 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «0».

Швец-Роговой выступал в КХЛ за СКА и «Витязь». Артём был внесён в список травмированных 31 октября 2022 года и впервые сыграл после травмы лишь в конце декабря 2023 года.

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«Не осуждаю его. Даже поддерживаю». Экс-форвард «Динамо» — о переходе Миронова в «Спартак»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил вероятный переход капитана московского «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак».

— Что думаете о ситуации с Андреем Мироновым? Капитан «Динамо» вроде как согласовал контракт со «Спартаком».

— Он ещё не там. Вот когда будет официально, после этого уже можно будет рассуждать. Если же предположить, что Андрей будет там, — это жизнь. И к этому нужно относиться правильно. Да, «Спартак» — это, наверное, для «Динамо» главный соперник. Но Андрей принял такое решение, и я его не осуждаю. Даже, может быть, поддерживаю в том, чтобы поменять обстановку, бросить себе вызов. Нужно что-то поменять, чтобы выйти из какой-то комфортной среды, потому что для «Динамо» он сделал всё — рекордсмен по матчам.

К этому нужно относиться правильно. Кто знает, может быть, он останется в «Динамо»? Или через год вернётся. Это хоккейная жизнь, и я Андрея поддерживаю в его решении. Ничего страшного. Как был динамовцем, так и останется. Это хоккей. К сожалению, может быть, о чём-то не договорились. Но никуда от этого не деться.

— Одно из самых популярных мнений болельщиков: если хочешь уйти — хорошо. Но зачем идти именно в стан злейшего врага, в «Спартак»?

— Я об этом и сказал. Я его не осуждаю. И никто не должен осуждать. Мы не знаем же всей ситуации, которая там происходит. Но здесь говорить о том, зачем «Спартак», неправильно. Все мы люди, и всем нам свойственно принимать решения. Нравится или нет, это его решение. И его нужно уважать. Вот и всё, — сказал Терещенко.

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Представитель Овечкина отреагировал на гол Александра и выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» и выход столичного клуба в плей-офф НХЛ.

«Отличная работа, сложный сезон, команда проявила характер. Саша как лидер и капитан вёл коллектив за собой, получился заслуженный выход в плей-офф. В первом раунде играть с “Рейнджерс”, где трудится Питер Лавиолетт. Его методы работы, требования и стиль Саше и всему “Вашингтону” известны, никаких секретов здесь нет. Восьмая команда самая опасная, в “Рейнджерс” наверняка это понимают», — сказал Чистяков.

Стали известны помощники Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь»

Как стало известно «Чемпионату», помощниками специалиста Павла Десяткова, который в ближайшее время возглавит «Витязь», будут Дмитрий Кокорев и Павел Зубов.

Напомним, Кокорев с октября 2022 года был главным тренером ХК «Сочи». Под руководством специалиста южане в сезоне-2022/2023 заняли последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сезоне-2023/2024 «Сочи» занял предпоследнее, 10-е место на Западе.

Павел Зубов 12 апреля покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Молот». Зубов возглавил команду по ходу сезона-2023/2024. Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шёлкового пути. В плей-офф ВХЛ «Молот» вылетел в первом раунде, проиграв «Соколу» (2−4).

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«Сегодня всемирный день Овечкина». Назаров — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о выходе «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в плей-офф НХЛ.

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Мы помним, что Овечкин начинал сложно, однако сумел перезагрузиться и заиграл здорово, а мы моментально увидели другой “Вашингтон”.

Впереди плей-офф, который будет вдвойне интереснее тем, что в нём сыграют многие россияне. Противостояние «Рейнджерс» — «Вашингтон» обещает получиться ярким. Обязательно последим, нас ждут бессонные ночи. Саша Овечкин ещё раз доказал: русский дух не сломить. В ключевом матче решающий гол, 31 шайба за сезон, 41 гол до Уэйна Гретцки. Великая погоня главной звезды всей лиги продолжается", — сказал Назаров.