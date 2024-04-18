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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил регулярку с 498 голами и 798 передачами за карьеру

Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).

Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил регулярку с 498 голами и 798 передачами за карьеру | Источник: Sports.Ru

Россиянин завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.

За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх.

Сегодня Евгений (18:31, 2:11 — в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1, на точке вбрасывания — 66,7% (выиграл 8 попыток из 12).

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