Малкин набрал 1+1 в матче с «Айлендерс». Он завершил регулярку с 498 голами и 798 передачами за карьеру
Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
Россиянин завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.
За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх.
Сегодня Евгений (18:31, 2:11 — в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1, на точке вбрасывания — 66,7% (выиграл 8 попыток из 12).