Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф
Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.
Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.
За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона — единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей. «Питтсбург» не вышел в плей-офф в обоих сезонах.
Кросби завершил текущую регулярку с 94 (42+52) очками, Малкин — с 67 (27+40).