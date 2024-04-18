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05:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф

Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.

Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф | Источник: Sports.Ru

За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона — единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей. «Питтсбург» не вышел в плей-офф в обоих сезонах.

Кросби завершил текущую регулярку с 94 (42+52) очками, Малкин — с 67 (27+40).

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