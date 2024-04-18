Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф | Источник:

За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона — единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей. «Питтсбург» не вышел в плей-офф в обоих сезонах.