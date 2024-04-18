Малкин вышел на 4-е место по передачам среди европейцев в истории НХЛ (798). В топ-3 — Ягр, Лидстрем и Хенрик Седин | Источник: Sports.Ru

Россиянин, также отметившийся заброшенной шайбой, завершил сезон с 67 (27+40) очками в 82 играх.

За карьеру в рамках регулярок у Малкина 1296 (498+798) очков в 1145 играх.

По числу результативных передач за карьеру Малкин вышел на 34-е место в истории лиги, обогнав Яри Курри (797 в 1251 игре). На 33-м месте идет Пьер Тюржон (812 в 1294).