Ягр отличился в матче чешской Экстралиги в возрасте 52 лет и 63 дней

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241206&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Владелец клуба «Кладно» отличился в составе собственного клуба во втором матче серии против «Всетина» за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе национального чемпионата. После первого периода «Кладно» ведет со счетом 2:1. Счет в противостоянии до четырех побед также пока в пользу клуба Ягра (1−0). Ранее в текущем сезоне на счету чеха было четыре результативные передачи в 15 играх.

Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.

Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ягр — пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата), трехкратный лауреат «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза НХЛ), а также обладатель «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата) и «Билл Мастертон Трофи» (за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею).