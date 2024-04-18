Ягр отличился в матче чешской Экстралиги в возрасте 52 лет и 63 дней

Владелец клуба «Кладно» отличился в составе собственного клуба во втором матче серии против «Всетина» за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе национального чемпионата. После первого периода «Кладно» ведет со счетом 2:1. Счет в противостоянии до четырех побед также пока в пользу клуба Ягра (1−0). Ранее в текущем сезоне на счету чеха было четыре результативные передачи в 15 играх.
Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.
Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ягр — пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата), трехкратный лауреат «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза НХЛ), а также обладатель «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата) и «Билл Мастертон Трофи» (за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею).
В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и бронзовым призером мировых первенств (1990, 2011).