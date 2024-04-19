Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ — 144 очка в 81 матче. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере | Источник: Sports.Ru

Второе место в гонке бомбардиров занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 140 очков в 82 играх, 51+89), третье — Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 132 очка в 76 играх, 32+100).

30-летний россиянин выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере (впервые — в сезоне-2018/19).

Кучеров догнал Евгения Малкина по числу выигранных бомбардирских гонок за карьеру в НХЛ и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» завоевал «Арт Росс» в сезонах-2008/09 и 2011/12.