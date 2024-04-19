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08:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ — 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере

Форвард «Торонто» выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22).

Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ — 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере | Источник: Sports.Ru

69 шайб 26-летнего американца за сезон стали новой планкой рекорда для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.

Второе место в гонке снайперов занял Сэм Райнхарт («Флорида», 57 голов в 82 играх), третье — Зак Хайман («Эдмонтон», 54 в 80).

В истории НХЛ рекордсменом по числу выигранных «Ришаров» является Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» побеждал в снайперской гонке 9 раз.

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