Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ — 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере
Форвард «Торонто» выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22).
Форвард «Торонто» выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22).
69 шайб 26-летнего американца за сезон стали новой планкой рекорда для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.
Второе место в гонке снайперов занял Сэм Райнхарт («Флорида», 57 голов в 82 играх), третье — Зак Хайман («Эдмонтон», 54 в 80).
В истории НХЛ рекордсменом по числу выигранных «Ришаров» является Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» побеждал в снайперской гонке 9 раз.