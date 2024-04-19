Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ — 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере | Источник:

69 шайб 26-летнего американца за сезон стали новой планкой рекорда для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.