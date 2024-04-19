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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сергей Самсонов: «Овечкин остается Великим. Он взвалил “Вашингтон” на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Отличный результат»

Капитан «Вашингтона» набрал 65 (31+34) очков в 79 играх сезона-2023/24. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сергей Самсонов: «Овечкин остается Великим. Он взвалил “Вашингтон” на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Отличный результат» | Источник: Sports.Ru

«Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024 после победы над «Филадельфией» (2:1).

"У Александра, возможно, было такое, что шайба не шла. Действительно, в конце сезона он просто взвалил команду на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Это отличный результат для любого игрока, особенно когда человеку 38 лет.

Александр Овечкин остается Александром Великим. Если честно, я не увидел, что он что-то поменял в своей игре. Он играет так, как играет. Понятно, что не так интенсивно, как раньше, но как он был снайпером, так и остался и всегда будет таким.

Он идет огромными шагами к рекорду, приятно за этим наблюдать, и даже в таком возрасте он остается лидером команды", — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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