Сергей Самсонов: «Овечкин остается Великим. Он взвалил “Вашингтон” на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Отличный результат» | Источник: Sports.Ru

«Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024 после победы над «Филадельфией» (2:1).

"У Александра, возможно, было такое, что шайба не шла. Действительно, в конце сезона он просто взвалил команду на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Это отличный результат для любого игрока, особенно когда человеку 38 лет.

Александр Овечкин остается Александром Великим. Если честно, я не увидел, что он что-то поменял в своей игре. Он играет так, как играет. Понятно, что не так интенсивно, как раньше, но как он был снайпером, так и остался и всегда будет таким.