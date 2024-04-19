Алексей Дементьев: «У Капризова еще достаточно времени, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Овечкин лишь на 13-й год выиграл, Тарасенко — на 7-й. Нужно набраться терпения» | Источник: Sports.Ru

"Во-первых, я поздравляю Кирилла Капризова с таким достижением, он молодец! Он проявляет все свои лучшие качества. Хотя я вспоминаю, как в начале сезона у руководства были определенные претензии к нему. Несмотря на это, все закончилось на позитивной ноте.

Очень жаль, что команда не попадает в плей-офф, и можно представить, как это сложно для Кирилла. Это разочаровывающий фактор, что команда не может бороться за Кубок Стэнли. Надеемся, что в ближайшем будущем в команде появятся новые, молодые игроки, которые составят серьезную компанию для Кирилла, и они смогут бороться за высокие места.

Тут весь вопрос в окружении, Кирилл — заметный игрок, но нужно больше, чем одно звено для решения серьезных задач. У Капризова еще достаточно времени, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

Можно вспомнить, что Александр Овечкин лишь на 13-й год выступления в НХЛ выиграл Кубок Стэнли. Форвард «Флориды Пантерс» Тарасенко выиграл на седьмой год. Поэтому Кириллу нужно набраться терпения.

К сожалению, огромное количество выдающихся игроков, даже первых номеров драфта НХЛ, никогда не выигрывали Кубок Стэнли. Об этом говорить не хочется, поэтому пока Кирилл играет, есть все шансы, чтобы он добился результата", — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.