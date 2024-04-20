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10:54 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея не включила россиян в новый пул допинг-тестирования

В прошлом году в пул организации входил один отечественный спортсмен.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не включила ни одного российского спортсмена в новый пул допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщила руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России Екатерина Варфоломеева.

«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования нет ни одного российского хоккеиста, — сказала Варфоломеева. — В прошлом году туда входил один игрок, фамилию которого я не считаю нужным разглашать. Этому хоккеисту по техническим причинам никак не удавалось войти в систему контроля ADAMS, поэтому ему приходилось в текстовом формате регулярно отправлять информацию о своем местонахождении».

Международные и национальные пулы допинг-тестирования обновляются каждый квартал.

Как сообщал ранее ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также приняло решение не включать хоккеистов в свои новые пулы тестирования. Перед началом сезона-2023/24 в пулы РУСАДА входило 13 представителей хоккея с шайбой.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации может повлечь за собой дисквалификацию на срок до четырех лет.

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