Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают — мы выкидываем. Нет ярких звезд»
Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.
Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.
— Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза?
— Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.
— Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.
— Они вкидывают — мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.
— Гусев и Шипачев — одни из последних игроков той волны.
— Да. Что-то весь спорт идет не в ту сторону, — сказал бывший форвард «Динамо».