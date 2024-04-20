Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают — мы выкидываем. Нет ярких звезд» | Источник: Sports.Ru

— Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза?

— Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.

— Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.

— Они вкидывают — мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

— Гусев и Шипачев — одни из последних игроков той волны.