Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
Локомотив
Хоккей. НХЛ
19.04
Виннипег
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
19.04
Калгари
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
19.04
Колорадо
Эдмонтон
51
Хоккей. НХЛ
19.04
Вегас
Анахайм
14
Хоккей. НХЛ
19.04
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
Все события
10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают — мы выкидываем. Нет ярких звезд»

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.

Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают — мы выкидываем. Нет ярких звезд» | Источник: Sports.Ru

— Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза?

— Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.

— Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.

— Они вкидывают — мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

— Гусев и Шипачев — одни из последних игроков той волны.

— Да. Что-то весь спорт идет не в ту сторону, — сказал бывший форвард «Динамо».

Читайте также от «Sports»
Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?
Побит рекорд Овечкина!
Зачем футбольным вратарям вазелин?
«Валиева должна извиниться»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь