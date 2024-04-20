Александр Мальцев об Овечкине: «Он должен закончить карьеру в “Динамо” | Источник: Sports.Ru

В первом сезоне Александр Овечкин провел 22 матча в чемпионате России и набрал 4 (2+2) балла.

— Спустя пять лет после завершения карьеры вас же еще и в Венгрию занесло. Что это была за история?

— Сергей Светлов, Валерий Васильев также были в этой поездке.

— Венгры хотели свой чемпионат поднять?

— Мы с Васильевым уже закончили, а нас попросили из руководства поехать в Венгрию. Их команда относилась к «Динамо», и нас отправили туда поиграть.

— Понравилось?

— Понравилось жить как профессионал.

— А в этом плане никогда не хотелось поиграть и пожить в Америке?

— Никогда.

— Не ваше?

— Болельщики бы не простили.

— Овечкина все любят. Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в «Динамо» на последний год своей карьеры?