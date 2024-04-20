Александр Мальцев об Овечкине: «Он должен закончить карьеру в “Динамо”
Российский форвард «Вашингтона» является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основу московского клуба в 2001 году в возрасте 16 лет — самый ранний дебют в истории «Динамо».
Российский форвард «Вашингтона» является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основу московского клуба в 2001 году в возрасте 16 лет — самый ранний дебют в истории «Динамо».
В первом сезоне Александр Овечкин провел 22 матча в чемпионате России и набрал 4 (2+2) балла.
— Спустя пять лет после завершения карьеры вас же еще и в Венгрию занесло. Что это была за история?
— Сергей Светлов, Валерий Васильев также были в этой поездке.
— Венгры хотели свой чемпионат поднять?
— Мы с Васильевым уже закончили, а нас попросили из руководства поехать в Венгрию. Их команда относилась к «Динамо», и нас отправили туда поиграть.
— Понравилось?
— Понравилось жить как профессионал.
— А в этом плане никогда не хотелось поиграть и пожить в Америке?
— Никогда.
— Не ваше?
— Болельщики бы не простили.
— Овечкина все любят. Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в «Динамо» на последний год своей карьеры?
— Он обязательно должен закончить здесь, — сказал двукратный олимпийский чемпион.