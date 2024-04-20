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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко о плей-офф НХЛ: «Поддерживаю Овечкина — он мой друг, мы и “Динамо” прошли вместе. И Панарину желаю успехов»

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс».

Терещенко о плей-офф НХЛ: «Поддерживаю Овечкина — он мой друг, мы и “Динамо” прошли вместе. И Панарину желаю успехов» | Источник: Sports.Ru

— В противостоянии Овечкина и Панарина кого будете больше поддерживать?

— Давайте так. Поддерживать, наверное, все-таки Ови. Саша — мой друг, мы с ним и «Динамо» прошли. Конечно, хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки и чтобы «Вашингтон» добился успехов. От Саши многое зависит.

Ну и Артемию, конечно, хочется пожелать успехов. Это хоккей. Здесь поддерживаешь не только конкретного игрока — есть в целом команда.

Если серьезно, тяжело кого-то конкретно поддерживать. Все ребята стараются, и хочется, чтобы каждый выигрывал эту чашу. Но все не могут делать это, — сказал трехкратный чемпион мира и экс-игрок «Динамо» Алексей Терещенко.

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