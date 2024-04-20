Каменский о плей-офф НХЛ: «Наши ребята на самых ведущих рядах — российский хоккей развивается в правильном направлении»

"Кучеров индивидуально сильный хоккеист, с хорошим игровым мышлением, с хорошей практикой. Он показывает хорошие результаты. Его можно только поздравить с такими результатами. На данный момент он один из лучших игроков лиги.

Я всегда говорю, что наши ребята в НХЛ на самых ведущих рядах, и это не может не радовать нас. Мы видим, что наш хоккей развивается в правильном направлении. В каждой команде, где играют россияне, на них рассчитывают: Капризов, Панарин, Кучеров, Кузнецов, Орлов, Овечкин, Малкин.

Вратари здорово играют. Ребята — молодцы, задают тон в лиге. Все талантливые, у каждого свое время.

Овечкин как был великим игроком на протяжении долгих лет, так он им и остался. Он принес «Вашингтону» большую пользу, довел их до плей-офф и сам показал высокий результат, забив 31 гол в регулярке, в его возрасте — это большое достижение.

Все, кто дошел до плей-офф, имеют большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Здесь играет командный фактор, кто больше сил сохранил и кто правильно выберет тактику, поэтому будем болеть.