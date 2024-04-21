Кузнецов делит с Ларионовым 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (30)

Он делит 11-е место в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли с Игорем Ларионовым (30 шайб в 150 играх).

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 147), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 142), Сергей Федоров (52 в 183), Алексей Ковалев (45 в 123), Владимир Тарасенко («Флорида», 44 в 97), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64).