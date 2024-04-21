Глотов о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ — огромное достижение. Дай бог, чтобы все получилось» | Источник: Sports.Ru

— Следите за НХЛ?

— Да, что-то по возможности смотрю.

— Как думаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?

— Да-да. Дай бог, чтобы все получилось, как можно скорее!

— Есть мнение, что когда Овечкин превзойдет достижение Гретцки, то это будет праздником для всей страны. Разделяете эту точку зрения?