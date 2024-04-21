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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Глотов о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ — огромное достижение. Дай бог, чтобы все получилось»

На счету Овечкина 853 гола в НХЛ. До рекорда Гретцки — 41 шайба.

Глотов о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ — огромное достижение. Дай бог, чтобы все получилось» | Источник: Sports.Ru

— Следите за НХЛ?

— Да, что-то по возможности смотрю.

— Как думаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?

— Да-да. Дай бог, чтобы все получилось, как можно скорее!

— Есть мнение, что когда Овечкин превзойдет достижение Гретцки, то это будет праздником для всей страны. Разделяете эту точку зрения?

— Да, конечно! Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ — это огромное достижение. Невероятное! — сказал форвард СКА.

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