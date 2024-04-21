Плющев о том, что Мэттьюс побил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон в НХЛ: «У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают» | Источник: Sports.Ru

— Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина XXI века по количеству голов за сезон. Как вы думаете, это хорошо, плохо? Как оцените это достижение?

— Ну что значит «хорошо» или «плохо»? Человек забивает голы. Это, наверное, хорошо. Что здесь плохого? Спорт состоит из того, что кто-то забивает, кто-то не забивает, кто-то больше забивает, кто-то — меньше. Здесь нечего делать какую-то трагедию и расстраиваться, если тот рекорд, который Саша установил в свое время, побит. Саша тоже гонится за рекордом.