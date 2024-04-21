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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Плющев о том, что Мэттьюс побил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон в НХЛ: «У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают»

Ранее Остон Мэттьюс (69 шайб) побил рекорд по голам за сезон в XXI веке, который раньше принадлежал Александру Овечкину (65 шайб).

Плющев о том, что Мэттьюс побил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон в НХЛ: «У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают» | Источник: Sports.Ru

— Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина XXI века по количеству голов за сезон. Как вы думаете, это хорошо, плохо? Как оцените это достижение?

— Ну что значит «хорошо» или «плохо»? Человек забивает голы. Это, наверное, хорошо. Что здесь плохого? Спорт состоит из того, что кто-то забивает, кто-то не забивает, кто-то больше забивает, кто-то — меньше. Здесь нечего делать какую-то трагедию и расстраиваться, если тот рекорд, который Саша установил в свое время, побит. Саша тоже гонится за рекордом.

Я на эти рекорды не очень смотрю. Это больше для статистиков. Меня интересует всегда содержание игры. У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают. Кто сделал один вздох, кто сделал два вздоха, кто отдал, кто передал, кто недодал. Хоккей — это игра. Надо наслаждаться игрой. А все эти статистические данные — это архивариусу, — сказал Плющев.

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