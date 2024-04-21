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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Терещенко о результативности Овечкина: «31+34 — это нормально. Начало сезона не удалось. Тренерский состав нашел, как поправить игру “Вашингтона” — и Саша начал забивать, отдавать»

— Как оцените весь регулярный чемпионат в исполнении Овечкина?

Терещенко о результативности Овечкина: «31+34 — это нормально. Начало сезона не удалось. Тренерский состав нашел, как поправить игру “Вашингтона” — и Саша начал забивать, отдавать» | Источник: Sports.Ru

— Да неплохо. 31+34 — это нормально. При условии, что начало сезона и для «Вашингтона» не удалось, и для Саши в целом.

Давайте будем откровенны. Бэкстрема не было, новые партнеры, травмы. Тренерский состав нашел, как поправить игру «Вашингтона» — и после этого-то Саша и начал забивать, отдавать.

Получился достаточно неплохой сезон по очкам, — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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