Кучеров вышел на чистое 22-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (161). Он обошел Хоу, Босси, Бобби Смита и Макинниса | Источник: Sports.Ru

На счету 30-летнего россиянина 161 (53+108) очко в 143 играх в плей-офф за карьеру.

В списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли он вышел на чистое 22-е место. Кучеров опередил Горди Хоу (160 баллов в 157 играх, 68+92), Майка Босси (160 в 129, 85+75), Бобби Смита (160 в 184, 64+96) и Эла Макинниса (160 в 177, 39+121).

На 21-м месте идет Дени Потвен (164 в 185, 56+108), на 20-м — Петер Форсберг (171 в 151, 64+107).

Среди действующих игроков Кучерова опережают только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180, 71+130, делит 5-е место в общем зачете) и Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177, 67+113, делит 14-е место).