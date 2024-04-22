Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли | Источник:

Кубковый матч без бросков в створ стал для него всего 4-м за карьеру. Ранее в список попали игры против «Монреаля» в 2010 году (1-я в серии первого раунда), «Рейнджерс» в 2012 году (5-я игра в серии второго раунда) и «Питтсбурга» в 2018 году (4-я игра в серии второго раунда).