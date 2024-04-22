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08:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше»

«Кэпиталс» уступили клубу из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0−1).

Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше» | Источник: Sports.Ru

"Первый период провели нормально. Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы.

Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше«, — сказал капитан “Вашингтона”.

Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли.

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