Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше» | Источник: Sports.Ru

"Первый период провели нормально. Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы.

Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше«, — сказал капитан “Вашингтона”.