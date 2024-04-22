Дементьев о том, что Овечкин остался без бросков: «Рейнджерс» понимают, какое оружие в руках «Вашингтона». С ним играли очень плотно, ему не давали шансов" | Источник: Sports.Ru

— Александр Овечкин в четвертый раз в карьере не смог нанести ни одного броска в створ ворот соперника в матче плей-офф…

— «Рейнджерс» прекрасно понимают, какое оружие в руках «Вашингтона» — в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое блокированных бросков. Причем со стороны обеих команд. Самоотверженная игра «Рейнджерс».