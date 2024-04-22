Дементьев о том, что Овечкин остался без бросков: «Рейнджерс» понимают, какое оружие в руках «Вашингтона». С ним играли очень плотно, ему не давали шансов"
«Вашингтон» уступил в игре плей-офф со счетом 1:4.
«Вашингтон» уступил в игре плей-офф со счетом 1:4.
— Александр Овечкин в четвертый раз в карьере не смог нанести ни одного броска в створ ворот соперника в матче плей-офф…
— «Рейнджерс» прекрасно понимают, какое оружие в руках «Вашингтона» — в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое блокированных бросков. Причем со стороны обеих команд. Самоотверженная игра «Рейнджерс».
Ну и, опять же, может быть, здесь не хватило удачи Александру попасть в створ ворот. На последнем рубеже очень удачно играл Шестеркин, — сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.