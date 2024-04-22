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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков»

— Кросби или Овечкин? Сложный вопрос.

Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков» | Источник: Sports.Ru

— Ну да. Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно?

Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.

Но Кросби мне очень сильно нравится, как он играет. Это, наверное, один из моих самых любимых игроков, за которыми я следил и наблюдал долгое время, — сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

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