Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков»
— Кросби или Овечкин? Сложный вопрос.
— Кросби или Овечкин? Сложный вопрос.
— Ну да. Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно?
Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.
Но Кросби мне очень сильно нравится, как он играет. Это, наверное, один из моих самых любимых игроков, за которыми я следил и наблюдал долгое время, — сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.