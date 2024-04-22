Капризов на вопрос «Кросби или Овечкин?»: «Выберу Саню, потому что соотечественник. Но мне очень нравится, как играет Сидни. Это один из моих любимых игроков» | Источник: Sports.Ru

— Ну да. Это вы специально задали, потому что я говорил в интервью, что Кросби мне нравится очень сильно?

Не, я выберу Саню. Потому что соотечественник и я его знаю лично. Довольно-таки хорошо.