Капризов на вопрос «Малкин или Макдэвид?»: «Малыч — он выиграл 2 Кубка Стэнли, я его лично знаю. Коннор в поряде, по сто с лишним очков набирает. С другой планеты человек» | Источник: Sports.Ru

— Ну конечно, а как? Нет, я могу сказать что-то по игре, а так, конечно, я Малыча выберу. Я человека знаю лично…

— Ну, ты по человеческим качествам сейчас выбираешь. А по игре?

— По игре… Малыч, извини, братан (смеется). Макдэвид. Человек один из лучших в мире. Хотя нет, я бы назвал Малыча. Он выиграл два Кубка Стэнли.

Нет, ну Макдэвид — он в поряде, что тут сказать… Ну серьезно, посмотри как он играет, каждый сезон по сто с лишним очков набирает, по 120. В прошлом сезоне 153 очка набрал. С другой планеты человек, — сказал нападающий «Миннесоты».