Геннадий Курдин: «Овечкину уже 38 лет. Он может забить, но “Вашингтон” на себе тянуть не сможет. Шансов пройти “Рейнджерс” почти нет»

Геннадий Курдин: «У “Вашингтона” почти нет шансов пройти “Рейнджерс”. Овечкин может сыграть, забить, но команду на себе тянуть не сможет» | Источник: Sports.Ru

«Вашингтон» заскочил в плей-офф в последний момент. Да, бывают поражения из-за недооценки, но это вообще не тот случай. «Рейнджерс» выглядят хорошо.

В моменты, когда слабая команда играет с первой, иногда и бывают эти сенсации, но «Нью-Йорк», скорее всего, подготовился к плей-офф серьезно. Они хотят выиграть кубок, Панарин-то точно этого хочет. Наверное, поэтому у «Вашингтона» и шансов пройти почти нет.

Овечкин важен для «Вашингтона», но ему уже 38 лет. Он может сыграть и забить, свою роль выполнить, но команду на себе тянуть не сможет.