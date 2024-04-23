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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Стал известен состав молодежной сборной Беларуси по хоккею на Кубке Будущего в Новосибирске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен окончательный состав молодежной сборной Беларуси по хоккею на турнир «Лига Ставок. Кубок Будущего» в Новосибирске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Белоруссия U20
Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь

Тренерский штаб сборной Беларуси-U20 во главе с Андреем Михалевым отобрал для участия в международном турнире 28 хоккеистов: 3 голкиперов, 9 игроков обороны и 16 нападающих.

Вратари: Антон Круповец, Павел Рудович (оба — Беларусь-U18), Евгений Прохоров («Юность»);

Защитники: Арсений Елисеев, Иван Шатило, Кирилл Гришков (все — «Динамо-Шинник»), Константин Волочко, Никита Жихарев (оба — «Динамо-Минск»), Доминик Миканович («Белые Медведи», МХЛ), Максим Глинский («Чайка», МХЛ), Дмитрий Невера (Беларусь-U18), Даниил Карпович («Неман»);

Форварды: Арсений Ковгореня («Юность»), Артем Никитич, Иван Пономарцев (оба — «Гомель»), Роман Кузнецов («Чайка», МХЛ), Егор Бориков, Даниил Липский (оба — «Динамо-Минск»), Илья Лахнов, Николай Салыго, Матвей Шидловский, Никита Ходорович, Арсений Чухраев, Богдан Белкин (все — «Динамо-Шинник»), Павел Гаврилович («Стальные лисы», МХЛ), Иван Гаврилов, Артем Гуменюк (оба — МХК «Спартак», МХЛ), Кирилл Жилюк («Неман»).

Белорусские хоккеисты стартуют на Кубке Будущего в Новосибирске 25 апреля матчем против сверстников из Казахстана, на следующий день нашу сборную ожидает встреча с командой лучших игроков российской студенческой лиги. 27 апреля на «Сибирь-Арене» состоится турнир в формате 3×3, а в воскресенье в рамках основного розыгрыша молодежная сборная Беларуси сразится с Россией-U20.

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