Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф. У него 45 голов в 99 играх в Кубке Стэнли — делит 5-е место среди россиян
Форвард «Пантерс» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2−0).
Форвард «Пантерс» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2−0).
Сегодня Владимир (14:30, 1:59 — в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
На счету 32-летнего россиянина стало 45 шайб в 99 играх в плей-офф за карьеру. Он делит 5-е место в истории лиги среди россиян с Алексеем Ковалевым (45 шайб в 123 играх).
В топ-4 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 шайбы в 149 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 144) и Сергей Федоров (52 в 183).