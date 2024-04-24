Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф. У него 45 голов в 99 играх в Кубке Стэнли — делит 5-е место среди россиян | Источник: Sports.Ru

Сегодня Владимир (14:30, 1:59 — в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.

На счету 32-летнего россиянина стало 45 шайб в 99 играх в плей-офф за карьеру. Он делит 5-е место в истории лиги среди россиян с Алексеем Ковалевым (45 шайб в 123 играх).