Овечкин о 0−2 в серии с «Рейнджерс»: «Знаем, что можем противостоять этой команде. Нам будет нелегко, но и им тоже»
«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:4, 0−2).
«Вашингтон» уступил клубу из Нью-Йорка во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:4, 0−2).
38-летний капитан «Кэпиталс» остался без очков. Во втором периоде ошибка россиянина во время большинства у «столичных» привела к перехвату и голу «Рейнджерс».
"Мы все знаем, что можем противостоять этой команде. Сегодня были ошибки, неудачный отскок от борта.
Нам просто нужно держаться всем вместе. Нам будет нелегко, но и им тоже", — сказал Овечкин.