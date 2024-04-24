Овечкин о 0−2 в серии с «Рейнджерс»: «Знаем, что можем противостоять этой команде. Нам будет нелегко, но и им тоже» | Источник: Sports.Ru

38-летний капитан «Кэпиталс» остался без очков. Во втором периоде ошибка россиянина во время большинства у «столичных» привела к перехвату и голу «Рейнджерс».

"Мы все знаем, что можем противостоять этой команде. Сегодня были ошибки, неудачный отскок от борта.