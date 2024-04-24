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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об ошибке, после которой «Вашингтон» пропустил решающий гол: «Был странный отскок от борта. Им повезло, но я должен играть надежнее»

В матче Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0−2).
Овечкин об ошибке, после которой «Вашингтон» пропустил решающий гол: «Был странный отскок от борта. Им повезло, но я должен играть надежнее» | Источник: Sports.Ru

В конце второго периода 38-летний форвард потерял шайбу во время игры в большинстве. В результате этой ошибки команда из Нью-Йорка забросила четвертую шайбу, ставшую победной в игре.

"Был странный отскок от борта. Затем Зибанежад подбил мне клюшку.

Им повезло, но я должен играть надежнее. Особенно в такой момент«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.

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