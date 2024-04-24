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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Карбери об Овечкине: «Неважно выглядел в первых играх. Но он может внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь выиграть матч»

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0−2).

Карбери об Овечкине: «Неважно выглядел в первых играх. Но он может внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь выиграть матч» | Источник: Sports.Ru

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и допустил результативную ошибку во втором периоде.

"Думаю, что в первых двух играх Овечкин выглядел немного неважно. Выездные матчи плей-офф, ему противостоят сильные хоккеисты, но это только две игры. Сейчас мы возвращаемся домой, где у нас будет возможность делать удачные наложения смен для него.

Это одна из особенностей Овечкина. Он может быть не слишком хорош в одной игре, а потом внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь нам выиграть игру на домашнем льду«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

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