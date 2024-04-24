Карбери об Овечкине: «Неважно выглядел в первых играх. Но он может внезапно стать игроком, делающим разницу, и помочь выиграть матч» | Источник: Sports.Ru

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и допустил результативную ошибку во втором периоде.

"Думаю, что в первых двух играх Овечкин выглядел немного неважно. Выездные матчи плей-офф, ему противостоят сильные хоккеисты, но это только две игры. Сейчас мы возвращаемся домой, где у нас будет возможность делать удачные наложения смен для него.