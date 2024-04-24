Овечкин сделал 1 бросок в створ за 2 первых матча плей-офф — худший результат в карьере. Прошлый антирекорд — 4 попадания с «Бостоном» в 2012 году
В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0−2).
В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0−2).
38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и сделал один бросок в створ ворот. В первом матче на счету Овечкина не было попаданий.
Один бросок в двух первых матчах плей-офф — худший результат в карьере российского игрока.
Предыдущим антирекордом были четыре попадания в створ на старте серии с «Бостоном» в 2012 году.