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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин сделал 1 бросок в створ за 2 первых матча плей-офф — худший результат в карьере. Прошлый антирекорд — 4 попадания с «Бостоном» в 2012 году

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (0−2).

38-летний форвард во второй подряд игре остался без набранных очков и сделал один бросок в створ ворот. В первом матче на счету Овечкина не было попаданий.

Один бросок в двух первых матчах плей-офф — худший результат в карьере российского игрока.

Предыдущим антирекордом были четыре попадания в створ на старте серии с «Бостоном» в 2012 году.

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