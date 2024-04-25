Барбашев вышел на чистое 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Фетисова и Ковальчука | Источник:

Теперь на счету Ивана Барбашева 29 (10+19) очков в 74 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Вячеслава Фетисова и Ильи Ковальчука (по 28 баллов) и вышел на чистое 28-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.