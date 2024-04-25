Никита Серебряков: «Хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки — все будут праздновать. Радуюсь, когда просыпаюсь и вижу, что он забил»

— Читаете новости об Овечкине и его погоне за рекордом Гретцки?
— Да, за Александра Овечкина, конечно, переживаю. Хочу, чтобы он побил этот рекорд. Когда просыпаюсь и вижу новости о том, что он забил — я радуюсь.
— Удастся ли ему добиться своей цели?
— Я уверен, что он сделает все для этого. Уверен, что вся страна, все спортсмены желают ему только удачи, чтобы он это сделал, и он это сделает.
— Есть мнение, что вся страна будет праздновать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Согласны?
— Конечно-конечно. Овечкин — великий игрок сборной России по хоккею. Он идет к этому рекорду очень давно, он — мировая звезда хоккея. Уверен, что все будут радоваться и праздновать. Он этого добьется, — заявил вратарь СКА Никита Серебряков.